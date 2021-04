पंजाब में कोरोना : सांसद हरसिमरत कौर बादल भी कोरोना की चपेट में, ट्वीट कर दी जानकारी 

पंजाब की सांसद और शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि उन्हें बेहद मामूली लक्षण नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से आग्रह किया है कि वे भी कोरोना का टेस्ट करवाएं।

Shiromani Akali Dal leader Harsimrat Kaur Badal tests positive for #COVID19. She tweets that she has mild symptoms and has quarantined herself at her home. pic.twitter.com/nwcNtYrBeA