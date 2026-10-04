फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Seven people have been booked in illegal mining case, two named

Chandigarh News: अवैध माइनिंग मामले में सात लोगों पर केस, दो नामजद

Sun, 04 Oct 2026 01:55 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
Seven people have been booked in illegal mining case, two named
जीरकपुर। ढकोली पुलिस ने पीरमुछल्ला क्षेत्र में घग्गर दरिया से बिना सरकारी मंजूरी अवैध माइनिंग के आरोप में सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें दो आरोपियों को नामजद किया गया है, जबकि पांच अज्ञात हैं। नामजद आरोपियों में यासीन निवासी पिंजौर, पंचकूला और विकास सिंगला निवासी फाल्कन व्यू, फेज-11, मोहाली शामिल हैं। पुलिस ने उन पर बीएनएस की धारा 303(2) और माइनिंग एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारियों के अनुसार, पुलिस को रात में टिप्परों और जेसीबी से माइनिंग की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed