{"_id":"6291a1f57eca9f217e42826f","slug":"security-of-many-vips-taken-back-in-punjab","type":"story","status":"publish","title_hn":"Punjab: श्री अकाल तख्त के जत्थेदार समेत 424 VIP की सिक्योरिटी वापस, भगवंत मान सरकार ने लिया फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 28 May 2022 09:46 AM IST