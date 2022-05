{"_id":"628fd92e21d2db09970c559e","slug":"rss-worker-reached-punjab-and-haryana-high-court-against-digvijay-singh","type":"story","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़: दिग्विजय सिंह के खिलाफ RSS कार्यकर्ता पहुंचा हाईकोर्ट, कांग्रेस नेता ने मुंबई बम धमाके में बताया था संघ का हाथ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 27 May 2022 01:18 AM IST