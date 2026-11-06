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Chandigarh News: पंजाब में धनतेरस पर 3500 करोड़ का कारोबार, बाजारों में उमड़ी भीड़

Fri, 06 Nov 2026 10:00 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 10:00 PM IST
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Rs 3,500 crore worth of business in Punjab on Dhanteras; crowds throng the markets
चांदी के सिक्के, पीतल की मूर्तियों व बर्तन की बढ़ी मांग, सर्राफा से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जमकर हुई खरीदारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना/जालंधर/बठिंडा/पठानकोट/अमृतसर। पंजाब में शुक्रवार को धनतेरस के अवसर पर बाजारों में जमकर खरीदारी हुई। राज्यभर में करीब 3000 से 3500 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है। सुबह से देर रात तक दुकानों और शोरूम में ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई।
लोगों ने सुख-समृद्धि के प्रतीक इस त्योहार पर नए वाहन, सोने-चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदे। वाहन डीलरों, सराफा कारोबारियों और बर्तन विक्रेताओं के यहां विशेष रौनक रही। पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के सचिव आयूष अग्रवाल ने बताया कि कारोबारियों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की विशेष पेशकश, नकद वापसी और उपहार दिए। व्यापार मंडल के महासचिव सुनील मेहरा ने कहा कि बाजारों में रौनक रही और कारोबार सामान्य से अधिक रहा। लुधियाना के रॉयल ज्वेलर्स के मालिक अंकुर नेगी ने बताया कि धनतेरस पर बिक्री में 30 से 35 फीसदी इजाफा हुआ है।
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वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक्स की बंपर बिक्री
धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर नए वाहनों की डिलीवरी लेने के लिए दोपहिया और चार पहिया वाहनों के शोरूम पर मेले जैसा माहौल रहा। अधिकांश ग्राहकों ने पहले से ही गाड़ियों की अग्रिम बुकिंग करा रखी थी। विद्युत वाहनों की बिक्री में भी इस बार पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में स्मार्ट टेलीविजन, धुलाई मशीन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्टफोन और लैपटॉप की भारी मांग रही।
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आभूषणों में हल्के वजन की बढ़ी पसंद
सराफा बाजार में हल्के वजन के सोने-चांदी के आभूषणों और हीरे की ज्वेलरी का खासा रुझान रहा। लक्ष्मी-गणेश अंकित सोने व चांदी के सिक्कों की भी खूब बिक्री हुई। अमृतसर में गुरु बाजार स्वर्णकार संघ के प्रधान अश्विनी नामेशाह ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतों में कमी से ग्राहकों का रुझान बढ़ा है। इस बार सोने का भाव करीब 1 लाख 47 हजार रुपये रहा, जिससे खरीदारी को प्रोत्साहन मिला। हालांकि, पठानकोट के स्वर्णकार विनोद धवन ने बढ़ती सोने की कीमतों के कारण पिछले साल के मुकाबले ग्राहकी में करीब 40 फीसदी गिरावट दर्ज की।
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