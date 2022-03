पंजाब और देश की सेवा को तैयार भज्जी: ट्वीट कर इन नेताओं का जताया आभार, कैप्टन की पार्टी ने पूछा- क्या है 60:40 का गोलमाल

विज्ञापन

The zeal to serve my state and nation continues with the new role bestowed upon me by Shri @ArvindKejriwal, Shri @BhagwantMann and Shri @raghav_chadha. Very thankful and fully committed to giving my very best always🙏 pic.twitter.com/nJn5EuJKDW — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) March 27, 2022

Oh 😯 U got time from #IPL2022



Only thanks to New Bosses !



Why not to @sherryontopp ?



Why @INCPunjab Treasurer Gulzar Chahal collected your Rajya Sabha Certificate ,when you are nominated by @AAPPunjab ?



Shows No trust on @AamAadmiParty volunteers!



Clear the GolMaal of 60:40 https://t.co/emcBsjajkf — Pritpal Singh Baliawal (@PritpalBaliawal) March 27, 2022

Our New Rajya Sabha Member @harbhajan_singh don’t have time to collect his Certificate . He send his associates



So Punjabi’s if he don’t have time for this event then, What more you can expect !



Best wishes @AAPPunjab to elect the ambassador of Ambani’s #Badlav pic.twitter.com/BUwcHUos7S — Pritpal Singh Baliawal (@PritpalBaliawal) March 25, 2022

विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब की पांच राज्यसभा सीटों पर भी जीत दर्ज की है। किक्रेटर हरभजन सिंह पहली बार संसद पहुंचेंगे। भज्जी निर्विरोध उच्च सदन के सदस्य बने हैं। रविवार को उन्होंने ट्वीट कर दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राघव चड्ढा का आभार जताया। भज्जी नई भूमिका के साथ अपने राज्य और राष्ट्र की सेवा करने को तैयार और उत्साहित हैं। भज्जी ने कहा कि मैं हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रतिबंध हूं।कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह बलियेवाल ने भज्जी को इस ट्वीट पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने भज्जी से कई सवाल पूछ डाले। प्रीतपाल सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू का धन्यवाद क्यों नहीं किया, केवल नए बॉस को धन्यवाद किया। भज्जी के प्रमाण पत्र नहीं लेने जाने पर भी उन्होंने सवाल किया और पूछा कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गुलजार चाहल ही उनका प्रमाणपत्र लेने क्यों पहुंचे। यह आम आदमी पार्टी के वालंटियर पर अविश्वास को दर्शाता है। उन्होंने यह भी पूछा कि 60:40 का गोलमाल क्या है। उन्होंने यह भी पूछा कि आईपीएल से समय मिल गया आपको।राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध जीतने के बाद हरभजन सिंह शुक्रवार को जीत का प्रमाण पत्र लेने नहीं पहुंचे थे। उनकी अनुपस्थिति में आयोग ने प्रतिनिधि गुलजार चाहल को प्रमाण पत्र दिया था। जबकि अन्य निर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने आयोग कार्यालय में पहुंचकर प्रमाण पत्र लिया था।