{"_id":"62891e374240e326f708ff5d","slug":"punjab-weather-update-light-to-moderate-rain-may-occur-in-punjab-on-may-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Punjab Weather Update: आज से हल्की और मध्यम बारिश के आसार, तेज हवाओं के साथ गिरेंगे ओले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sun, 22 May 2022 12:02 AM IST