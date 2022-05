{"_id":"62814360812f1e503d5be3b5","slug":"punjab-weather-update-hope-for-relief-from-heat-in-punjab-from-today","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंजाब में आज से गर्मी से राहत की उम्मीद: तेज हवाओं के साथ होगी हल्की बारिश, रविवार को मुक्तसर रहा सबसे गर्म","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 16 May 2022 12:04 AM IST