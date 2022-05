{"_id":"62800c27d839d926f868dc40","slug":"punjab-in-the-grip-of-fifth-heatwave-temperature-rises-by-2-to-3-degrees","type":"story","status":"publish","title_hn":"Weather: पांचवीं हीटवेव की चपेट में पंजाब, 2 से 3 डिग्री बढ़ा पारा, 46.5 रिकॉर्ड हुआ अधिकतम तापमान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sun, 15 May 2022 01:38 AM IST