{"_id":"62829551e22a01202c178299","slug":"punjab-and-haryana-high-court-issues-notice-to-aap-mla-harmeet-singh","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंजाब: आप विधायक पर आपराधिक मामला छिपाने का आरोप, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 17 May 2022 12:24 AM IST