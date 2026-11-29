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चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान के पीएचडी शोधार्थी सरताज सिंह को साहित्य और रचनात्मक लेखन के लिए कर्मवीर चक्र गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। फरीदाबाद में आयोजित रैक्स इंटरनेशनल कॉन्क्लेव में उन्हें यह सम्मान मिला। इससे पहले उन्हें शिक्षा मंत्रालय का प्रधानमंत्री युवा लेखक पुरस्कार भी मिल चुका है। वह 100 से अधिक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिताएं जीत चुके हैं और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज करा चुके हैं। ब्यूरो



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