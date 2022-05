Navjot Sidhu case: जेल जाने वाले नवजोत सिद्धू को मिला सीनियर कांग्रेसी का साथ, कहा-मुश्किल वक्त में साथ हूं

पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू इस समय मुश्किल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने मामले में उन्हें एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपने बड़बोलेपन से दुश्मनों की फौज पैदा करने वाले सिद्धू को इस मुश्किल वक्त में गिने चुने लोगों का ही समर्थन मिला है।

With due respect for the verdict of the Hon Supreme Court, I stand by my senior colleague @sherryontopp ji and his family at this difficult hour.