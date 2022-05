{"_id":"629117acc03a1e7bba0ba633","slug":"powercom-checks-electricity-connections-across-punjab","type":"story","status":"publish","title_hn":"एक्शन में पावरकॉम: प्रदेश भर में बिजली कनेक्शनों की जांच की, 19 उपभोक्ताओं पर लगाया 72.67 लाख रुपये जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Sat, 28 May 2022 12:26 AM IST