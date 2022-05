{"_id":"626df6ec4d14e0329b642066","slug":"power-crisis-in-haryana-deepens","type":"story","status":"publish","title_hn":"हरियाणा में हाहाकार: पिछले साल के मुकाबले 40 प्रतिशत बढ़ी बिजली की मांग, अडाणी और टाटा पर निर्भरता से बढ़ी दिक्कत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sun, 01 May 2022 08:26 AM IST