पंजाब कांग्रेस में फिर रार: सिद्धू के सलाहकारों से कैप्टन के बाद मनीष तिवारी भी नाराज, संदीप दीक्षित ने दी सलाह

कश्मीर और पाकिस्तान जैसे संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के दो सलाहकारों द्वारा की गई बयानबाजी से सिद्धू की मु्श्किलें बढ़ने लगी हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रविवार को दोनों सलाहकारों को जमकर लताड़ा था। अब सांसद मनीष तिवारी ने भी कैप्टन की बात का समर्थन करते हुए पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत से मामले में दखल देने की मांग की है।

I urge @harishrawatcmuk AICC Gen Secy I/C Punjab to seriously introspect that those who do not consider J&K to be a part of India & others who have ostensibly Pro Pakistan leanings should be a part of @INCPunjab

वहीं कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने सिद्धू के सलाहकार द्वारा दिवंगत पीएम इंदिरा गांधी का विवादास्पद स्केच पोस्ट करने पर कहा कि यह आपत्तिजनक है। वे सिद्धू को सलाह देते हैं कि राजनीतिक रूप से उनसे दूरी बनाए रखें, उन्हें अपनी सीमा में रहने के लिए कहना चाहिए और उन चीजों पर टिप्पणी करना बंद कर देना चाहिए जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

It's objectionable. I advise Sidhu ji to keep distance from him politically, he must ask him to be in his limits & stop making comments on things he has no knowledge of: Cong's Sandeep Dikshit on party's Punjab chief's advisor posting controversial sketch of late PM Indira Gandhi pic.twitter.com/lv9N4PoCB8