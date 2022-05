Navjot Sidhu Convicted: सुखजिंदर रंधावा ने कसा तंज, कहा-जो कांग्रेस नहीं कर पाई, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिखाया

पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिद्धू को 34 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सिद्धू ने कहा कि वे कानून का पालन करेंगे। वहीं इस पर राजनेताओं की प्रतिक्रिया भी आने लगी है।

No one can challenge SC's decision...The loss Sidhu has caused to Congress party no one can repair. What Congress couldn't do, SC has done today. In Feb, I had asked Rahul Gandhi to expel Sidhu & Sunil Jakhar from the party: Sukhjinder Singh Randhawa,Cong on Navjot Singh Sidhu pic.twitter.com/1yLMA0CjJ2