{"_id":"626f7966ca91827043653d0f","slug":"people-of-mahjat-village-of-hansi-locked-water-house-due-to-continuous-supply-of-salt-water","type":"story","status":"publish","title_hn":"हिसार: महजत में ग्रामीणों ने जलघर पर जड़ा ताला, लोगों का आरोप-डेढ़ साल से पी रहे खारा पानी, बच्चों के रिश्ते भी नहीं हो पा रहे ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हिसार (हरियाणा) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 02 May 2022 11:57 AM IST