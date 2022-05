{"_id":"629513dcb3b7fb65805ebece","slug":"patiala-naman-singla-secures-47th-rank-in-upsc-exam-2021","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UPSC Result 2021: पटियाला के नमन ने हासिल की 47वीं रैंक, जगरांव के उमेश और कोटकपूरा के अभिषेक ने भी मारी बाजी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला/संवाद न्यूज एजेंसी, पटियाला/जगरांव/कोटकपूरा (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Tue, 31 May 2022 12:37 AM IST