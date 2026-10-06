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ट्राइसिटी में 30 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमानमाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। शहर में सर्दी ने अब रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। बुधवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 9.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यह सामान्य से 1.6 डिग्री कम रहा। बीते 24 घंटों में रात के तापमान में 0.9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। इससे सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ गई है। हालांकि, दिन में धूप खिलने से लोगों को राहत मिली। अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक था। मौसम विज्ञान केंद्र ने 25 से 28 नवंबर तक चंडीगढ़ में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी कोहरा छा सकता है।ट्राइसिटी में पांच दिन मौसम रहेगा शुष्कमौसम विभाग के अनुसार, 26 से 30 नवंबर तक चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में मौसम शुष्क रहेगा। 26 से 29 नवंबर तक आसमान साफ और 30 नवंबर को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 25 से 26 और न्यूनतम 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।