पीके से मिले नवजोत सिद्धू: फोटो ट्वीट कर लिखा- पुरानी शराब, पुराना सोना और पुराने दोस्त अब भी सबसे अच्छे हैं! 

पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को प्रशांत किशोर से मुलाकात की। सिद्धू ने मुलाकात की एक तस्वीर भी साझा की। अपने आधिकारिक ट्विटर पर सिद्धू ने लिखा कि पुराने दोस्त पीके के साथ शानदार मुलाकात हुई... पुरानी शराब, पुराना सोना और पुराने दोस्त अब भी सबसे अच्छे हैं!

Navjot Singh Sidhu tweets "Had a wonderful meeting with my old friend PK … Old wine, Old gold & Old friends still the best !!!" as he shares a pic with Prashant Kishor