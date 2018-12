नवजोत सिंह सिद्धू के बयान के बाद पंजाब की राजनीति में मचे सियासी संग्राम पर सिद्धू की पत्नी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नवजोत जी ने बार-बार कहा कि कैप्टन साहब उनके पिता की तरह हैं। हमने कई बार यह साफ किया है कि कैप्टन साहब का सम्मान सबसे ऊपर है। सिद्धू का पूरा बयान पढ़ा जाए ना कि अधूरी बाइट।

Navjot Kaur Sidhu: Navjot ji has repeatedly said that Captain Sahab is like his father. We have always made it clear that Capt Sahab's respect and honour is above everything. Sidhu's statements should be read as a whole and not in incomplete bits. pic.twitter.com/rVpCsOCQ0Z— ANI (@ANI) December 2, 2018