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चार दिन घने कोहरे का अलर्ट, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरतमाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। शहर में सुबह ठंड और कोहरे का असर बढ़ रहा है जबकि दोपहर में तेज धूप लोगों को गर्मी का एहसास करा रही है। मौसम के इस उतार-चढ़ाव के बीच वीरवार को न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री और अधिकतम 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों के बीच 16.7 डिग्री का अंतर रहा। सुबह घर से निकलते समय गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ रही है, वहीं दोपहर में धूप के कारण लोग इन्हें उतारने को मजबूर हैं।मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार वीरवार सुबह सापेक्ष आर्द्रता 90 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि न्यूनतम आर्द्रता 44 प्रतिशत रही। सुबह की ठंड और नमी के कारण सर्दी-जुकाम, वायरल संक्रमण और एलर्जी की परेशानी बढ़ सकती है। बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है।चार दिन घने कोहरे का अलर्ट, सुबह दृश्यता होगी प्रभावितमौसम विभाग ने 26 से 29 नवंबर तक चंडीगढ़ समेत पंजाब और हरियाणा के अलग-अलग हिस्सों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। इससे सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता कम हो सकती है। हालांकि, 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक कोहरे से कुछ राहत मिलने की संभावना है। अगले पांच दिन ट्राइसिटी में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है।सुबह-शाम गर्म कपड़े पहनें, कोहरे में धीमी रखें रफ्तारबदलते मौसम में सुबह और शाम घर से निकलते समय गर्म कपड़े पहनें। दोपहर में धूप देखकर ठंड से बचाव में लापरवाही न करें। बच्चों और बुजुर्गों को सुबह की ठंडी हवा और कोहरे में देर तक बाहर रहने से बचाएं। पर्याप्त पानी पीते रहें। सर्दी-जुकाम, बुखार या सांस लेने में परेशानी होने पर लक्षणों को नजरअंदाज न करें। वहीं, कोहरे में वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और गति धीमी रखें।