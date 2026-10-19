फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Hundreds of Congress workers, including Kulwant Jagga, join the BJP

Chandigarh News: कुलवंत जग्गा सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल

Mon, 19 Oct 2026 01:47 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
Hundreds of Congress workers, including Kulwant Jagga, join the BJP
कुलवंत जग्गा समर्थकों सहित भाजपा में शामिल
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मनीमाजरा। मनीमाजरा के माड़ी वाला टाउन में रविवार को भाजपा के कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व जिला उपप्रधान कुलवंत जग्गा अपने समर्थकों सहित पार्टी में शामिल हो गए। कार्यक्रम डिप्टी मेयर सुमन शर्मा की अगुवाई और चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा की मौजूदगी में हुआ। जग्गा के अनुसार, कांग्रेस के जिला सचिव अमीर चंद मिठू ने भी भाजपा का दामन थामा।

मल्होत्रा ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा, वोट चोरी नहीं हो रही, चोरों को वोट मिलना बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास कार्यों से जनता का विश्वास भाजपा में बढ़ रहा है। जग्गा ने पार्टी में शामिल कराने के लिए सुमन शर्मा का आभार जताया। उन्होंने मनीमाजरा की स्थानीय समस्याओं के समाधान और विकास के लिए काम करने की बात कही। कार्यक्रम में कई अन्य कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed