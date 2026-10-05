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Hindi News ›   Chandigarh ›   Himachal BJP co-in-charge Sanjay Tandon's tenure concludes; bid farewell.

Chandigarh News: हिमाचल भाजपा के सह-प्रभारी संजय टंडन का कार्यकाल पूरा, दी विदाई

Mon, 05 Oct 2026 02:28 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:28 AM IST
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Himachal BJP co-in-charge Sanjay Tandon's tenure concludes; bid farewell.
छह साल के कार्यकाल में संगठन को मजबूत करने में योगदान के लिए किया सम्मानित
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चंडीगढ़। भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और चंडीगढ़ भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन को हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह-प्रभारी पद से कार्यकाल पूरा होने पर विदाई दी गई। हमीरपुर के टिपर में आयोजित भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में उनका सम्मान किया गया। बैठक में संगठन की रणनीति पर चर्चा हुई और छह वर्षों में संगठन को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना की गई। संजय टंडन ने कहा कि पार्टी नेतृत्व की ओर से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि छह वर्षों में उन्होंने हिमाचल के लगभग हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और कार्यकर्ताओं से जुड़ने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों और कार्यकर्ताओं से मिला स्नेह हमेशा याद रहेगा। टंडन ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को कमियों पर आत्ममंथन कर नए संकल्प के साथ काम करने की जरूरत बताई। उन्होंने नई सह-प्रभारी दर्शना सिंह को शुभकामनाएं दीं। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने की।
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