{"_id":"6275f359b89890775e5cf394","slug":"hearing-on-case-of-delhi-bjp-leader-tajinder-bagga-being-brought-to-punjab-in-punjab-haryana-high-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"बग्गा पर बवाल जारी: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई, दिल्ली और हरियाणा पुलिस को लिखित में देना है जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 07 May 2022 09:49 AM IST