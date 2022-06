हरियाणा: गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव, खुद को आइसोलेट किया, ट्वीट कर दी जानकारी

हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद ही ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मैंने आज कोरोना पॉजिटिव टेस्ट किया है। विज ने लिखा कि ' आज मेरा कोरोना परीक्षण पॉजिटिव आया है। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूं जो पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए हैं, वे अपना कोरोना टेस्ट कराएं और इस बीच खुद को आइसोलेट करें।

I have tested Corona Positive today. I have isolated myself. I request all those who have come into contact with me for the last few days to get themselves tested for corona and in the meantime isolate yourselves.