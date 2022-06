अग्निपथ स्कीम: सरकारी नौकरी में अग्निवीरों को दी जाएगी प्राथमिकता, हरियाणा के सीएम ने किया एलान

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि चार साल की सेवा के बाद 75 फीसदी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि अन्य नौकरियों में भी उन्हें प्राथमिकता देने की योजनाएं बनेंगी। सीएम ने कहा कि अग्निवीरों को अच्छा पारिश्रमिक मिलेगा। पहले साल उन्हें 4.76 लाख रुपये दिए जाएंगे, जो बढ़कर 6.96 लाख रुपये हो जाएंगे। जब वह चार साल बाद वापस आएंगे तो उन्हें करीब 12 लाख रुपये दिए जाएंगे। उन्हें अन्य लाभ, भत्ते और बीमा भी मिलेगा।

On behalf of Haryana Govt, I assure everyone that the 75% of agniveers (who would be relieved after 4 years of service from armed forces) will be given priority in govt jobs, if they want one. Similar schemes of giving them priority will also be made in other jobs too: Haryana CM pic.twitter.com/Wt9EHgYU9O