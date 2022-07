Free Electricity in Punjab: हर महीने 300 यूनिट होगी फ्री, पिछले साल के सभी बिल भी माफ

पंजाब में हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की गारंटी शुक्रवार यानी आज एक जुलाई से शुरू हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अब लोगों को जीरो अमाउंट का बिल मिलेगा। 31 दिसंबर 2021 से पहले के सभी बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे।

The guarantee of providing free electricity up to 300 units has started from today. This means that people will get zero amount bills. All electricty bills prior to 31 Dec 2021 will be waived off: Punjab CM Bhagwant Mann pic.twitter.com/JRydsSDkc8