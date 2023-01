Haryana: पूर्व हॉकी खिलाड़ी व मंत्री संदीप सिंह ने खेल विभाग छोड़ा, महिला कोच ने लगाया था छेड़छाड़ का आरोप

महिला कोच की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के खेल राज्य मंत्री एवं पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह पर एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं खेल मंत्री संदीप सिंह ने नैतिकता के आधार पर अपने खेल विभाग को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती मैं नैतिकता के आधार पर खेल विभाग को छोड़ रहा हूं। मेरे ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। जांच रिपोर्ट आने तक मैंने अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। जांच होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। बता दें कि संदीप सिंह अभी मंत्री पद पर बने रहेंगे। उनके पास युवा मामले, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग रहेगा। उन्होंने केवल खेल विभाग छोड़ा है।

महिला कोच ने संदीप पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। प्रेसवार्ता कर महिला कोच ने मामले की जानकारी मीडिया को दी थी। वहीं हरियाणा के विपक्षी दल मंत्री को पद से हटाने की मांग कर रहे थे। शनिवार को मंत्री की शिकायत पर हरियाणा सरकार एसआईटी का गठन कर चुकी है। हरियाणा में मामले की जांच एसआईटी करेगी। एसआईटी का नेतृत्व एडीजीपी ममता सिंह सिंह कर रही हैं। वहीं चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्जकर मंत्री की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर-26 पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा-354, 354A, 354B, 342, 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। चंडीगढ़ पुलिस महिला कोच की शिकायत पर जांच करेगी।पुलिस को दी शिकायत में महिला कोच ने छेड़छाड़ की वारदात की तिथि एक जुलाई 2022 बताई है। उसने मंत्री की कोठी के बाहर से लेकर सुखना लेक तक लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कराने की मांग की है। महिला कोच का आरोप है कि नौकरी लगने से पहले ही खेल मंत्री ने उसे पहले दोस्ती करने को कहा और बाद में गर्लफ्रेंड बनने की पेशकश की।संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने वाली महिला कोच ने रविवार को अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की है। महिला कोच ने अपने आरोपों को दोहराया और कहा कि मंत्री ने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया। पहले तो मैंने बचने की कोशिश की लेकिन मुझे परेशान करना जारी रखा। मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई की जाएगी। उधर, हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि संदीप ने विभाग छोड़ दिया है और अब इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

A female coach of Haryana submitted a complaint against Haryana Sports Minister on December 30. On the basis of the complaint, a case has been registered against him. It is being investigated and we will do a fair probe: Ram Gopal, DSP, Chandigarh Police https://t.co/0wL7W6qD14 pic.twitter.com/pI6Yb0mh8Y