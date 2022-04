{"_id":"626d9bcc371e890a8e6b5f06","slug":"employer-cannot-be-forced-to-continue-service-if-employee-loses-faith-says-punjab-haryana-high-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला : कर्मचारी ने विश्वास खोया तो नियोक्ता को सेवा जारी रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विवेक शर्मा, चंडीगढ़ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 01 May 2022 04:47 AM IST