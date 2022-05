{"_id":"6270bfb437c891759e34eaaf","slug":"eid-ul-fitr-celebrated-in-chandigarh","type":"story","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ में मनी ईद: गले मिलकर एक दूसरे को कहा ईद मुबारक, दुआओं के लिए एक साथ उठे हजारों हाथ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 03 May 2022 11:08 AM IST