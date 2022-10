Gambia Deaths: हरियाणा की मेडेन फार्मास्युटिकल्स को कारण बताओ नोटिस, 12 खामियां मिलीं, कफ सिरप का उत्पादन ठप

हरियाणा सरकार ने मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में कफ सिरप के उत्पादन पर रोक लगा दी है। केंद्रीय और हरियाणा राज्य के दवा विभागों को संयुक्त निरीक्षण के बाद लगभग 12 खामियां मिली। इन्हीं के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि कुल उत्पादन बंद कर दिया जाएगा। वहीं कंपनी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। सात दिन में कंपनी को जवाब देना होगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि फार्मास्युटिकल कंपनी के सैंपल कोलकाता के सेंट्रल ड्रग लैब भेजे गए थे। अभी रिपोर्ट नहीं आई है, उसके बाद ही कार्रवाई होगी ।

However, after the Central & Haryana State drug depts conducted a joint inspection, around 12 flaws were found, keeping which in mind, it's been decided that the total production shall be stopped; notice given: Haryana Home & Health Minister Anil Vij

Haryana govt stops the production of cough syrups by Maiden Pharmaceuticals Ltd



Samples of 3 drugs mentioned by WHO of Sonipat's pharmaceuticals company were sent to Central Drug Lab in Kolkata. The reports are not in yet, action will be taken after that: Haryana HM Anil Vij https://t.co/OXdRxsqc5U pic.twitter.com/YO1SuhAlor