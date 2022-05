{"_id":"628e990bdd37002a291692fc","slug":"dr-singla-eyes-were-on-the-drug-de-addiction-centers-of-punjab","type":"story","status":"publish","title_hn":"Attack On Corruption : पंजाब के नशा मुक्ति केंद्रों पर थी डॉ. सिंगला की नजर, गोरखधंधे के लिए भतीजे को सौंपी थी अहम जिम्मेदारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अभिषेक वाजपेयी, चंडीगढ़ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 26 May 2022 04:27 AM IST