{"_id":"6282a162867eac6aac3d8148","slug":"demonstration-of-farmers-organizations-in-chandigarh-today","type":"story","status":"publish","title_hn":"किसान संगठनों का आज प्रदर्शन: ट्रैक्टरों से पहुंचेंगे चंडीगढ़, पंजाब सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 17 May 2022 12:41 AM IST