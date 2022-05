{"_id":"628b1fac1e4da3661c3c824e","slug":"date-of-haryana-urban-bodies-elections-announced","type":"story","status":"publish","title_hn":"Haryana Urban Body Election: कुछ ही देर में होगी निकाय चुनाव की घोषणा, राज्य चुनाव आयुक्त जारी करेंगे शेड्यूल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 23 May 2022 11:16 AM IST