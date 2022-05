{"_id":"628f16cebdeeb54f2775c4ef","slug":"one-died-in-accident-at-chandigarh","type":"story","status":"publish","title_hn":"Accident in Chandigarh: एक्टिवा सवार को थार चालक ने मारी टक्कर, अखबार बांटने जा रहे किशनगढ़ निवासी की जान गई","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 26 May 2022 11:27 AM IST