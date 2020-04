राहतः चंडीगढ़ में दो और संक्रमित डिस्चार्ज, सांसद खेर बोलीं- मरीजों और कोरोना वॉरियर्स को सलाम

Two more Chandigarh corona patients cured and released today from PGI. Our number reduced to 12.



चंडीगढ़ PGI से 2 ओर कोरोना के मरीज़ ठीक होकर आज अपने घर चले गए। चंडीगढ़ में अब सिर्फ 12 एक्टिव कोरोना मरीज़। #ChandigarhFightsCorona — Kirron Kher (@KirronKherBJP) April 14, 2020

#Chandigarh: Two more #COVID positive patients recovered in Chandigarh today. Total active cases reduced to 12 now.



Thank you #CoronaWarriors and Residents.#WearFaceCoverStaySafe#ChandigarhFightsBack — Raj Bala Malik (@RajBalaMalik) April 14, 2020

Good news,two more corona patients recovered and released,thus reducing our number to 12.grateful to all.💐 — Manoj Parida,IAS (@manuparida1) April 14, 2020

चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर, मेयर राजबाला मलिक और एडवाइजर मनोज परिदा ने दो और मरीजों के डिस्चार्ज होने पर शहरवासियों को बधाई दी। उन्होंने कोरोना वॉरियर्स, महामारी से लड़ने वाले डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ कर्मियों का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शहरवासी इसी तरह सहयोग करते रहें तो हम जल्दी ही इस महामारी को दूर कर देंगे।