भारत-कनाडा तनाव: कांग्रेस सांसद बिट्टू बोले- पहले जैसा पाकिस्तान था, अब वैसा कनाडा कर रहा है

भारत-कनाडा तनाव पर कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने अपनी कड़ी प्रतिक्रया दी है। उन्होंने कनाडा के पीएम पर जमकर निशाना साधा। बिट्टू ने निज्जर की भी पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि मैंने कल (बुधवार) प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। हमारी पहली फिक्र कनाडा में रहने वाले छात्रों की है। वहां करीब सात लाख लोग हैं। इनमें करीब पांच लाख पंजाब से हैं। कोई जमीन बेचकर तो कोई लोन लेकर वहां गया है। आगे उनका वीजा लगना है। इसमें तनाव की वजह से दिक्कत न आए।

दूसरा वह बच्चे जिन्होंने कनाडा में अभी दाखिला लिया है लेकिन वहां गए नहीं हैं। अगर उनका वीजा बंद कर देंगे तो वह प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्कूलों में पैसा जमा करवा दिया है। इसको लेकर परिजन चिंतित हैं। बिट्टू ने आगे कहा कि संसद में पीएम मोदी के साथ (कनाडा में छात्रों के संबंध में) बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वे इसका ध्यान रखेंगे।

रवनीत सिंह बिट्टू ने कनाडा के पीएम पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो साहब का खटारा विमान यहां चला नहीं। वह 36 घंटे खड़ा रहा। अब वह वहां जाकर ऐसी बातें कर रहे हैं। बिट्टू ने कहा कि मेरे दादा का हत्यारा जगतार सिंह हवारा का दाहिना हाथ हरदीप सिंह निज्जर था। 1993 में निज्जर भारत से कनाडा गया और वहां उसे नागरिकता मिल गई। बिट्टू ने आगे कहा कि अगर जस्टिन ट्रूडो साहब के पिता जी और पार्टी इस मामले में इतना गंभीर है तो जब हमारा एयर इंडिया का विमान कनिष्क उड़ाया गया तो उसकी जांच क्यों नहीं की?

बिट्टू ने कहा कि ये निज्जर एंड कंपनी 10 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स और ड्रग पैडलर्स में से एक था। आठ अभी वहां बैठे हैं। बिट्टू ने कहा कि पहले जैसा पाकिस्तान करता था। अब वैसा कनाडा करता है। उन्होंने कहा कि निज्जर जैसे गैंगस्टर पंजाब में ड्रग भेज रहे हैं। हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। निज्जर जैसे लोगों ने गुरुद्वारा में कब्जा कर रखा है। 10 गुरुद्वारों में इनका कब्जा है। वहां का पूरा चढ़ावा ट्रूडो की पार्टी को जाता है। बिट्टू ने आंतकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर भी निशाना साधा। कहा कि पंजाब में हिंदू-सिख साथ हैं और हमेशा रहेंगे।



#WATCH | Delhi: On India-Canada row, Congress MP Ravneet Singh Bittu says, "I had a discussion (regarding the students in Canada) with PM Modi in the Parliament yesterday and he told me that they'll take care of it ...Hardeep Singh Nijjar was the right hand of the killers who… pic.twitter.com/2MeWgaCLoj