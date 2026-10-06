Chandigarh News: अतिक्रमण हटाने में सीआईएसएफ की मौजूदगी पर बैंस को आपत्ति

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अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। नंगल में सोमवार को बीबीएमबी के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान सीआईएसएफ की मौजूदगी पर शिक्षा एवं स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ की जिम्मेदारी बीबीएमबी की अहम जगहों की सुरक्षा तक सीमित है। सिविल इलाकों में पंजाब पुलिस के अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि बीबीएमबी ने किलन एरिया में दो मकान ध्वस्त किए थे। अधिकारियों ने दोनों निर्माणों को अवैध बताया था।

बोले- सिविल इलाकों में फोर्स का अधिकार क्षेत्र नहीं, सुरक्षा तक सीमित रहे जिम्मेदारी