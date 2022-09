केजरीवाल का भाजपा पर हमला: बोले- 10 विधायकों से किया संपर्क, BJP सरकारों को तोड़ने में लगी

गोवा में कांग्रेस के आठ विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश विधायकों को खरीदने की कोशिश भाजपा कर रही है। भाजपा पंजाब सरकार को तोड़ना चाहती है। इससे पहले पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रेसवार्ता कर भाजपा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया था।

Our 10 MLAs approached in Punjab by BJP; they are buying MLAs & breaking governments, claims CM Arvind Kejriwal