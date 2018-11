पंजाब के अमृतसर में स्थित निरंकारी भवन में रविवार सुबह हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। पंजाब डीजीपी ने भी कहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। एनआईए की तीन सदस्यीय टीम आज अमृतसर में घटनास्थल पर पहुंच जाएगी।

Punjab: Three member team of National Investigation Agency (NIA) to reach the blast site in Amritsar today. The blast that took place earlier in the day claimed three lives.— ANI (@ANI) November 18, 2018