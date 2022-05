{"_id":"627022e6c263204b8c387422","slug":"amrinder-singh-raja-warring-will-meet-punjab-governor-today","type":"story","status":"publish","title_hn":"राजा वड़िंग आज राज्यपाल से मिलेंगे: पटियाला हिंसा और सरकार के कामकाज का उठाएंगे मुद्दा, प्रताप सिंह बाजवा भी होंगे साथ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 03 May 2022 12:02 AM IST