'आप' के मंत्री का भाजपा पर बड़ा आरोप: मुंडियां बोले- ईडी अफसरों ने परिवार पर दबाव डाला कि मैं पार्टी छोड़ दूं

मुंडियां ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके भतीजे प्रिंस के घर ईडी की कार्रवाई के दौरान एक विधवा, बच्चों और एक गर्भवती को परेशान किया गया। पंजाबियों को ईडी की रेड या धमकियों से नहीं डराया जा सकता। उन्होंने कहा कि परिवार पहले ही एक त्रासदी का सामना कर चुका है। जिसके बाद उनका भतीजा अपने बच्चों समेत लुधियाना आ गया था और परिवार के पालन-पोषण के लिए व्यवसाय शुरू किया था। मुंडियां ने कहा, ईडी की तलाशी के दौरान एक विधवा और उसकी छोटी बेटी को परेशान किया गया और धमकाया गया।