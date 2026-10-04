Chandigarh News: चाकू दिखाकर 70 हजार रुपये लूटे

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शराब ठेके के पास सोनू उर्फ उबला और उसके 4-5 साथियों ने उसे घेर लिया। आरोपियों ने चाकू दिखाकर उससे पूरी नकदी छीन ली। लूट के बाद विशाल के सिर और बांह पर तेजधार हथियार से वार किए गए। शोर सुनकर लोग जुटने लगे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घायल विशाल को प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसीएच-32 रेफर किया गया। फेज-11 थाना पुलिस ने 26 सितंबर को सोनू उर्फ उबला और अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में केस दर्ज किया है।

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मोहाली। गुरु नानक कॉलोनी के पास एक युवक से चाकू दिखाकर 70 हजार रुपये से अधिक की नकदी लूट ली गई। विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर तेजधार हथियार से हमला किया और मोबाइल भी तोड़ दिया। शिकायतकर्ता विशाल कुमार उर्फ बंटू (44) ने पुलिस को बताया कि 19 सितंबर को वह घर लौट रहा था। उसके पास 70 हजार रुपये से अधिक की नकदी थी।