{"_id":"628bdbcbc555ff7f6e5fc430","slug":"10-thousand-employees-will-handle-responsibility-in-the-local-body-elections-in-haryana","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हरियाणा निकाय चुनाव: चुनावी लेखा-जोखा 30 दिन में न देने पर अयोग्य होंगे प्रत्याशी, 10 हजार कर्मचारी संभालेंगे कमान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 24 May 2022 12:43 AM IST