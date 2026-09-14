नियुक्ति: रिलायंस एमईटी सिटी को मिला नया नेतृत्व, मनीष जायसवाल बने मुख्य कार्यकारी अधिकारी

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड (एमईटीएल) ने एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की है। कंपनी ने मनीष जायसवाल को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति रिलायंस एमईटी सिटी के अगले विस्तार चरण के लिए एक रणनीतिक कदम है। जायसवाल के पास 20 साल से अधिक का व्यापक अनुभव है।

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मनीष जायसवाल का अनुभव क्या है?

एमईटीएल हरियाणा के झज्जर में 8,250 एकड़ में फैली 'रिलायंस एमईटी सिटी' का विकास कर रही है। यह एक बड़ी एकीकृत टाउनशिप है। मनीष जायसवाल अपनी नई भूमिका में रिलायंस एमईटी सिटी के समग्र कारोबार और वृद्धि रणनीति का नेतृत्व करेंगे। उनकी जिम्मेदारियों में औद्योगिक, आवासीय और वाणिज्यिक विकास को आगे बढ़ाना शामिल है। वह नए निवेश और विभिन्न कारोबारों को आकर्षित करने पर भी ध्यान देंगे। जायसवाल विकास पाइपलाइन को मजबूत करेंगे। साथ ही, वह विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करेंगे। कंपनी ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। एमईटीएल में शामिल होने से पहले, जायसवाल एल्डेको ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे।

मनीष जायसवाल के पास 20 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने एल्डेको ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया है। एमईटीएल के पूर्णकालिक निदेशक श्रीवल्लभ गोयल ने जायसवाल की नियुक्ति पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जायसवाल का अनुभव विकास, रणनीतिक साझेदारी और राजस्व सृजन में रहा है। ब्रांडेड रियल एस्टेट में भी उनकी गहरी समझ है। यह अनुभव उन्हें रिलायंस एमईटी सिटी के अगले विस्तार चरण का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त बनाता है।

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रिलायंस एमईटी सिटी की क्या खासियत है?

रिलायंस एमईटी सिटी हरियाणा के झज्जर में 8,250 एकड़ के विशाल क्षेत्र में विकसित की जा रही है। यह एक एकीकृत टाउनशिप है। इसमें औद्योगिक, आवासीय और वाणिज्यिक सभी प्रकार के विकास शामिल हैं। यह टाउनशिप एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करती है। वर्तमान में, 12 देशों की 650 से अधिक कंपनियों ने यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इनमें कई प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट शामिल हैं।

नए सीईओ की मुख्य जिम्मेदारियां क्या होंगी?

मनीष जायसवाल रिलायंस एमईटी सिटी के लिए समग्र कारोबार और वृद्धि रणनीति का नेतृत्व करेंगे। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी औद्योगिक, आवासीय और वाणिज्यिक विकास को गति देना होगा। वह टाउनशिप में नए निवेश और विभिन्न कारोबारों को आकर्षित करने पर भी काम करेंगे। जायसवाल विकास पाइपलाइन को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार होंगे। उनका लक्ष्य एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करना भी है। वह विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में टाउनशिप के विकास को आगे बढ़ाएंगे।