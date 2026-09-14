एआई शेयरों में गिरावट: विकास पर ब्रेक की मांग से दुनियाभर में शेयर धड़ाम, क्या अरबों का निवेश फंस सकता है?
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Mon, 14 Sep 2026 09:35 PM IST
सार
एआई के तेजी से विकास से जुड़े सुरक्षा जोखिमों को लेकर दुनिया की बड़ी एआई कंपनियों के प्रमुखों ने इसकी रफ्तार धीमी करने की मांग की। इसके बाद अमेरिका, यूरोप और एशिया में एआई से जुड़े शेयरों में भारी गिरावट आई। ओपनएआई ने इस साल आईपीओ नहीं लाने की बात कही है, जबकि ट्रंप ने एआई और डेटा सेंटरों के खिलाफ बीमार साजिश का आरोप लगाया है। क्या एआई की तेज दौड़ अब संकट में है? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
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विस्तार
एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तेज दौड़ पर अब सुरक्षा का सवाल भारी पड़ता दिख रहा है। दुनिया की बड़ी एआई कंपनियों के प्रमुखों ने तकनीक के विकास की रफ्तार धीमी करने की जरूरत बताई। इसके बाद सोमवार को एआई से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक भारी गिरावट आई। एआई में अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है और इसी निवेश ने हाल के वर्षों में दुनिया के शेयर बाजारों को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में विकास की रफ्तार धीमी करने की बात ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एआई पर नियंत्रण बढ़ाने की मांग का विरोध किया है और कहा है कि एआई और डेटा सेंटरों के खिलाफ एक साजिश चल रही है।
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एआई कंपनियों के प्रमुखों ने विकास धीमा करने की मांग क्यों की?एआई उद्योग के भीतर ही अब इसकी तेज रफ्तार को लेकर चिंता सामने आ रही है। एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारियो अमोडेई ने शनिवार को एक विस्तृत लेख में एआई कंपनियों से मॉडल की क्षमता बढ़ाने की गति कम करने की अपील की। उन्होंने एआई के गलत इस्तेमाल से पैदा होने वाले खतरे को गंभीर बताया। एक्सएआई चलाने वाले एलन मस्क और ओपनएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम ऑल्टमैन ने भी अमोडेई की चिंता से सहमति जताई। ऑल्टमैन ने एआई से इंसानों के अस्तित्व को होने वाले जोखिम को अस्वीकार्य बताया। अमोडेई ने चेतावनी दी कि अगले छह से 12 महीनों में एआई एजेंट इंटरनेट के बड़े हिस्से पर नियंत्रण करने में सक्षम हो सकते हैं और इससे सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है।
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