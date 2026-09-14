एआई शेयरों में गिरावट: विकास पर ब्रेक की मांग से दुनियाभर में शेयर धड़ाम, क्या अरबों का निवेश फंस सकता है?

एआई कंपनियों के प्रमुखों ने विकास धीमा करने की मांग क्यों की?

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एआई को लेकर सुरक्षा की चिंता अचानक इतनी बड़ी कैसे हुई?

अमेरिका, यूरोप और एशिया के शेयर बाजारों में कितना असर पड़ा?

क्या एआई पर ट्रंप और तकनीकी कंपनियां आमने-सामने आ गई हैं?

ओपनएआई ने इस साल आईपीओ नहीं लाने का फैसला क्यों किया?

एआई पर होने वाले भारी खर्च को लेकर बाजार क्यों चिंतित है?

क्या एआई की वजह से शेयर बाजारों में आई तेजी अब खतरे में है?

चीन के सस्ते एआई मॉडल से बड़ी कंपनियों को क्या चुनौती है?

क्या अमेरिका और चीन एआई सुरक्षा पर बातचीत करेंगे?

क्या सभी निवेशक एआई को लेकर आई चेतावनियों से सहमत हैं?

एआई उद्योग के भीतर ही अब इसकी तेज रफ्तार को लेकर चिंता सामने आ रही है। एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारियो अमोडेई ने शनिवार को एक विस्तृत लेख में एआई कंपनियों से मॉडल की क्षमता बढ़ाने की गति कम करने की अपील की। उन्होंने एआई के गलत इस्तेमाल से पैदा होने वाले खतरे को गंभीर बताया। एक्सएआई चलाने वाले एलन मस्क और ओपनएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम ऑल्टमैन ने भी अमोडेई की चिंता से सहमति जताई। ऑल्टमैन ने एआई से इंसानों के अस्तित्व को होने वाले जोखिम को अस्वीकार्य बताया। अमोडेई ने चेतावनी दी कि अगले छह से 12 महीनों में एआई एजेंट इंटरनेट के बड़े हिस्से पर नियंत्रण करने में सक्षम हो सकते हैं और इससे सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है।एआई से होने वाले संभावित नुकसान की चिंता इस महीने और बढ़ गई। एंथ्रोपिक के शोधकर्ता जैकब कॉक्सन ने इस्तीफा देते समय एआई के संभावित खतरों को लेकर गंभीर चेतावनी दी। इसके कुछ दिन बाद एंथ्रोपिक ने एक खतरा संबंधी रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि उसके क्लॉड एआई मॉडल का इस्तेमाल हथियारों के विकास, साइबर गतिविधियों, निगरानी और धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों में किया गया। इसके अलावा हाल के महीनों में ऐसे साइबर हमले भी सामने आए हैं, जिनमें एआई एजेंटों के गलत इस्तेमाल की चिंता बढ़ी है। डेटा सेंटरों के निर्माण को लेकर आम लोगों के विरोध ने भी एआई उद्योग पर दबाव बढ़ाया है। इन घटनाओं के कारण अब सवाल केवल एआई कितना तेजी से आगे बढ़ सकता है, यह नहीं रह गया है, बल्कि यह भी पूछा जा रहा है कि उसे सुरक्षित तरीके से कितना आगे बढ़ाया जाए।एआई कंपनियों की चेतावनियों के बाद सोमवार को शेयर बाजारों में तेज बिकवाली हुई। अमेरिका के प्रमुख तकनीकी सूचकांक नैस्डैक 100 में शुरुआती कारोबार में 1.2 प्रतिशत की गिरावट आई और यह छह सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया। एआई की तेजी में बड़ी भूमिका निभाने वाली चिप कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव दिखा। फिलाडेल्फिया चिप सूचकांक 5.1 प्रतिशत गिरा। एनवीडिया 3.6 प्रतिशत, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज 5.6 प्रतिशत और माइक्रोन छह प्रतिशत नीचे आए। लैम रिसर्च और एप्लाइड मैटेरियल्स में भी छह-छह प्रतिशत की गिरावट आई। ब्लूम एनर्जी 6.8 प्रतिशत और जीई वर्नोवा 7.4 प्रतिशत गिर गए। यूरोप के तकनीकी क्षेत्र में 2.2 प्रतिशत की गिरावट आई। एएसएमएल 5.9 प्रतिशत नीचे आया। एशिया में सॉफ्टबैंक में एक समय 13.2 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई। टीएसएमसी और एसके हाइनिक्स भी दबाव में रहे।एआई की सुरक्षा को लेकर तकनीकी कंपनियों के प्रमुखों की चिंता और ट्रंप के रुख में साफ अंतर दिखाई दे रहा है। अमेरिका के कई सांसद एआई के तेजी से बढ़ते विकास को लेकर चिंता जता चुके हैं और नए नियमों की मांग कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने एआई पर ज्यादा नियंत्रण की कोशिशों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि एआई और डेटा सेंटरों के खिलाफ एक बीमार साजिश चल रही है और इससे केवल चीन खुश है। ट्रंप का संकेत है कि ज्यादा पाबंदियां अमेरिका की एआई दौड़ को कमजोर कर सकती हैं। उनका रुख यह है कि अमेरिका को एआई के विकास की रफ्तार कम करने के बजाय अपनी तकनीकी बढ़त बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए।एआई सुरक्षा को लेकर चिंता का असर ओपनएआई की कारोबारी योजना पर भी दिखाई दे रहा है। कंपनी के प्रमुख सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि ओपनएआई इस साल आईपीओ यानी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाएगी। इसके लिए सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया गया है। हालांकि, दूसरी तरफ एंथ्रोपिक अपने सार्वजनिक बाजार में उतरने की योजना को आगे बढ़ा रही है। उसके अगले महीने तक बाजार में आने की उम्मीद है। इसी बीच एनवीडिया के एंथ्रोपिक में प्रमुख निवेशक बनने को लेकर बातचीत की खबर है। यानी एआई उद्योग में सुरक्षा को लेकर बहस तेज होने के बावजूद बड़ी कंपनियों की कारोबारी और निवेश योजनाएं पूरी तरह रुकी नहीं हैं।एआई के विकास में कंपनियां बहुत बड़ी रकम लगा रही हैं। इस खर्च को पूरा करने के लिए कंपनियां कर्ज और आपस में जुड़े वित्तीय इंतजामों पर भी निर्भर हो रही हैं। दूसरी तरफ दुनिया में कर्ज लेने की लागत बढ़ी हुई है और बॉन्ड से मिलने वाली ब्याज दरें कई वर्षों के ऊंचे स्तर पर हैं। ऐसे में अगर एआई कंपनियां विकास की रफ्तार धीमी करती हैं तो इसका असर केवल तकनीकी कंपनियों पर नहीं पड़ेगा। एआई पर खर्च से जुड़े कई दूसरे क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव हो सकता है। बाजार विशेषज्ञों की चिंता यही है कि अगर एआई पर होने वाला खर्च अचानक कम हुआ तो उन शेयरों और क्षेत्रों पर दबाव बढ़ सकता है, जिन्हें इस निवेश से लगातार फायदा मिल रहा है।ओपनएआई की ओर से 2022 में चैटजीपीटी जारी किए जाने के बाद एआई से जुड़े कारोबार ने वैश्विक शेयर बाजारों को काफी सहारा दिया। एआई चिप, डेटा सेंटर, ऊर्जा और तकनीकी ढांचे से जुड़ी कंपनियों में निवेश तेजी से बढ़ा। इससे शेयरों में भी जबरदस्त तेजी आई। लेकिन अब एआई के गलत इस्तेमाल, साइबर हमलों और डेटा सेंटरों के निर्माण को लेकर विरोध ने इस कहानी का दूसरा पक्ष सामने रखा है। अगर कंपनियों को सुरक्षा कारणों से अपनी योजनाओं की गति कम करनी पड़ी तो बाजार में एआई से जुड़े निवेश की भविष्य की कमाई को लेकर सवाल उठ सकते हैं। यही वजह है कि सोमवार की बिकवाली को निवेशक केवल एक दिन की गिरावट के तौर पर नहीं देख रहे हैं।एआई उद्योग में अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा भी लगातार बढ़ रही है। ओपनएआई और एंथ्रोपिक के सामने चीन के कम लागत वाले एआई मॉडल एक नई चुनौती बन रहे हैं। मूनशॉट एआई का किमी के-3, अलीबाबा का क्वेन और डीपसीक के मॉडल कम कीमत में एआई सेवाएं देने की प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहे हैं। इससे बड़े और महंगे एआई मॉडल तैयार करने वाली कंपनियों पर अपनी कीमत कम करने का दबाव आ सकता है। यानी कंपनियों को एक तरफ सुरक्षा के सवालों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कम लागत वाले चीनी मॉडल बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहे हैं। ट्रंप भी एआई के मामले में चीन से अमेरिका की बढ़त बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं।अमेरिका और चीन की सरकारों के बीच इस महीने होने वाली द्विपक्षीय बातचीत में एआई सुरक्षा का मुद्दा भी उठने की उम्मीद है। हालांकि, चीन की सरकारी समर्थन वाली ग्लोबल टाइम्स ने अमोडेई के लेख की आलोचना की है। अखबार ने इसे चीन की तकनीकी प्रगति को रोकने की कोशिश बताते हुए शीत युद्ध की रणनीति जैसा बताया। इससे पता चलता है कि एआई अब केवल कंपनियों के बीच कारोबार की लड़ाई नहीं है। यह दोनों बड़ी ताकतों के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा का हिस्सा भी बन चुका है। ऐसे में एआई की सुरक्षा, विकास की रफ्तार और सरकारी नियमों पर अमेरिका और चीन की सोच का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।एआई कंपनियों की चेतावनियों से सभी निवेशक सहमत नहीं हैं। कुछ निवेशकों ने इन चेतावनियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। निवेशक माइकल बरी ने एंथ्रोपिक और ओपनएआई की चेतावनियों को प्रचार जैसा बताया और कहा कि इनके पीछे वास्तविक रूप से धीमी होती वृद्धि को छिपाने की कोशिश हो सकती है। दूसरी तरफ मॉर्गन स्टेनली के प्रमुख टेड पिक का अनुमान है कि एआई पर खर्च 2027 तक 1.3 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब है कि बाजार में एक राय यह भी है कि एआई में निवेश की मौजूदा रफ्तार जल्द खत्म नहीं होगी। कंपनियों और देशों के बीच प्रतिस्पर्धा इतनी तेज है कि किसी एक कंपनी के लिए पीछे हटना आसान नहीं होगा।