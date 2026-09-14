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मार्केट: भारतीय बाजार में बंपर उछाल की तैयारी, BofA ने निफ्टी के लिए दिया बड़ा लक्ष्य; जानिए क्या अनुमान

Mon, 14 Sep 2026 06:33 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 14 Sep 2026 06:33 PM IST
सार

BofA सिक्योरिटीज ने भारतीय शेयर बाजार पर सकारात्मक रुख अपनाया है। ब्रोकरेज ने दिसंबर 2026 तक निफ्टी के 26,200 अंक तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। बाजार के कई जोखिम कम हुए हैं, जबकि कच्चे तेल, मौद्रिक नीति और AI जैसे कारक अभी भी चिंता का विषय हैं। जानें BofA की पूरी रिपोर्ट।

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Indian Market Prepares for Big Jump! BofA Sets Ambitious Nifty Target
एनएसई - फोटो : Adobestock

विस्तार
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बैंक ऑफ अमेरिका (BofA) सिक्योरिटीज ने भारतीय शेयर बाजार पर अपना सतर्क रुख छोड़कर अब सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। लगभग दो साल बाद, ब्रोकरेज ने दिसंबर 2026 तक निफ्टी में 12 फीसदी की संभावित वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसके अनुसार, निफ्टी 26,200 अंक तक पहुंच सकता है। कई बाजार जोखिम या तो समाप्त हो गए हैं या उनकी कीमत पहले ही तय हो चुकी है।

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ब्रोकरेज ने आठ में से पांच जोखिमों को बाजार की अस्थिरता का कारण बताया था। ये जोखिम या तो सामने आ चुके हैं या बाजार ने उन्हें आत्मसात कर लिया है। शेष तीन जोखिमों से निफ्टी में करीब 7 फीसदी की गिरावट आ सकती है। हालांकि, BofA को उम्मीद है कि अक्तूबर 2026 तक इनमें से कुछ दबाव कम हो जाएंगे। कच्चे तेल की कीमतें अभी भी चिंता का विषय हैं। हालिया बाजार सुधार के बाद कीमतें 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई थीं। BofA ने बताया कि पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतें सात महीनों में सात बार 100 अमेरिकी डॉलर के स्तर से नीचे आई हैं। ब्रोकरेज को कैलेंडर वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कच्चे तेल का औसत 81 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रहने की उम्मीद है।

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रुपये और मौद्रिक नीति पर क्या है अनुमान?

BofA को हाल के 136 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी निवेश से भारतीय रुपये को स्थिरता मिलने की उम्मीद है। रुपये में मजबूती का रुझान भी दिख सकता है। मौजूदा 13 फीसदी मानसून की कमी पहले से ही 15 फीसदी के सबसे खराब मौसम पूर्वानुमान के करीब है। मौद्रिक नीति पर, BofA के अर्थशास्त्री का अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर 2026 तक दरों में 25 आधार अंक की वृद्धि करेगा। फेडरल रिजर्व भी एक जोखिम बना हुआ है, BofA सितंबर से दिसंबर 2026 के बीच 75 आधार अंक की वृद्धि की उम्मीद कर रहा है।

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बाजार में पूंजी जुटाने और कमाई का क्या हाल है?

ब्रोकरेज को सितंबर से दिसंबर के बीच 30 अरब अमेरिकी डॉलर के प्राथमिक बाजार निर्गम की उम्मीद है। इस साल अब तक 36 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाए जा चुके हैं, और निर्गम अक्तूबर में अपने चरम पर पहुंच सकते हैं। BofA ने कहा कि उच्च-आवृत्ति वाले मैक्रो संकेतक एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। FY27 की आम सहमति कमाई अनुमानों में 230 आधार अंक की कटौती हुई है। यह दर्शाता है कि कमाई में गिरावट शायद अपने चरम पर पहुंच गई है। ब्रोकरेज FY27 में निफ्टी की कमाई में 10 फीसदी और FY28 में 15 फीसदी की वृद्धि का अनुमान लगाता है।

किन शेयरों में निवेश की सलाह है और क्या हैं नए जोखिम?

BofA ने छोटे और मध्यम पूंजीकरण वाले शेयरों के बजाय बड़े पूंजीकरण वाले शेयरों को प्राथमिकता दी है। इसका कारण ऊंचे मूल्यांकन हैं। हालांकि, ब्रोकरेज ने इस खंड में चुनिंदा अवसरों को बरकरार रखा है। इसने उन शेयरों पर प्रकाश डाला है जो या तो मूल्य प्रदान करते हैं या मजबूत कमाई वृद्धि और दृश्यता रखते हैं। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से होने वाली बाधा। भारतीय रोजगार पर इसका संभावित प्रभाव एक संरचनात्मक जोखिम बना हुआ है।

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