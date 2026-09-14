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सर्राफा बाजार: कच्चे तेल में उछाल और डॉलर की मजबूती से सोना 500 रुपये फिसला; चांदी स्थिर

Mon, 14 Sep 2026 05:59 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 14 Sep 2026 05:59 PM IST
सार

14 सितंबर 2026 को दिल्ली में सोना 500 रुपये गिरकर 1,55,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। कच्चे तेल में उछाल, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर वृद्धि ने सोने पर दबाव डाला। चांदी स्थिर रही। जानें वैश्विक बाजार का हाल और निवेश मांग के कारक।

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सोने-चांदी का भाव - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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दिल्ली में सोमवार को सोने की चमक फीकी पड़ गई। गणेश चतुर्थी के दिन सोना 500 रुपये गिरकर 1,55,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वैश्विक बाजारों में बिकवाली, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और अमेरिकी डॉलर की मजबूती ने सोने पर दबाव डाला। शुक्रवार को यह पीली धातु 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

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स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, चांदी ने इस रुझान को पलट दिया। यह 2,34,600 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर स्थिर रही। वैश्विक स्तर पर, हाजिर सोना 57.22 अमेरिकी डॉलर या 1.3 फीसदी गिरकर 4,291.71 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गया। चांदी भी करीब 3 फीसदी गिरकर 62.82 अमेरिकी डॉलर पर आ गई। निवेश मंच मुड्रेक्स के लीड क्वांट एनालिस्ट अक्षत सिद्धांत ने बताया कि निवेशकों द्वारा फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में बढ़ोतरी की संभावना के कारण सोना करीब 4,300 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर आ गया। चांदी भी 64 अमेरिकी डॉलर पर नरम हुई, जो उनकी लगातार तीसरी साप्ताहिक हानि है।

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कच्चे तेल की कीमतों में उछाल क्यों आया?

अक्षत सिद्धांत के अनुसार, सऊदी अरब ने ड्रोन हमलों के बाद अपनी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन बंद कर दी। इसके कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया। कच्चा तेल 103 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जो चार महीने का नया उच्च स्तर है। इस वृद्धि ने शुक्रवार को दर्ज की गई हानि को उलट दिया। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें मुद्रास्फीति की चिंताओं को बढ़ा रही हैं। इससे सोने और चांदी की मांग पर और दबाव पड़ रहा है।

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ब्याज दरें बढ़ने की संभावना क्या है?

तेल की कीमतों में वृद्धि से ब्याज दरों का परिदृश्य भी जटिल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप (एएनजेड) ने मार्च 2027 तक फेडरल रिजर्व द्वारा तीन बार ब्याज दरें बढ़ाने का अनुमान लगाया है। प्रत्येक बढ़ोतरी 25 आधार अंक की हो सकती है। एनएनजेड का मानना है कि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक घटनाक्रम और बढ़ी हुई ऊर्जा लागत मुद्रास्फीति को बढ़ाएगी। हालांकि, लगातार भू-राजनीतिक अनिश्चितता सोने की सुरक्षित-निवेश अपील को मजबूत कर सकती है।

सोने की निवेश मांग को क्या समर्थन दे रहा है?

एएनजेड बैंक ने सोने के लिए अपना 12 महीने का मूल्य लक्ष्य 5,400 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस बनाए रखा है। बैंक ने सोने से समर्थित ईटीएफ होल्डिंग्स में सुधार को इसका कारण बताया। सट्टा स्थिति और चीन में संस्थागत मांग भी महत्वपूर्ण कारक हैं। भारत में निवेशकों की बढ़ती भागीदारी भी सोने की निवेश मांग का समर्थन कर रही है। ये सभी कारक धातु के लिए मजबूत निवेश मांग को दर्शाते हैं।

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