{"_id":"61f397a28c7fa515467f8402","slug":"interest-rates-of-banks-can-increase-from-the-month-pnb-ceo-expressed-possibility","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bank Interest Rate: अलगे महीने से बढ़ सकती हैं बैंकों की ब्याज दरें, पीएनबी के सीईओ ने जताई संभावना","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

Bank Interest Rate: अलगे महीने से बढ़ सकती हैं बैंकों की ब्याज दरें, पीएनबी के सीईओ ने जताई संभावना

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Fri, 28 Jan 2022 12:44 PM IST

सार Interest Rates Of Banks Are At Their Lowest: अगले महीने से बैंक अपनी ब्याज दरों में इजाफा कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के सीईओ ने यह संभावना जाहिर की है। पीएनबी के एमडी और सीईओ एसएस मल्लिकार्जुन राव, ने शुक्रवार को कहा कि वर्तमान में, बैंकों की ब्याज दरें अपने सबसे निम्नतम स्तर पर हैं।

अगले महीने से बैंक अपनी ब्याज दरों में इजाफा कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के सीईओ ने यह संभावना जाहिर की है। पीएनबी के एमडी और सीईओ एसएस मल्लिकार्जुन राव, ने शुक्रवार को कहा कि वर्तमान में, बैंकों की ब्याज दरें अपने सबसे निम्नतम स्तर पर हैं। उन्होंने कहा कि अगले महीने से ब्याज दरों में 25 से 30 आधार अंकों की वृद्धि की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया की ओर से करीब 4000 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान किया गया है।